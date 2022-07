Super pole position per Leclerc

Pole position Ferrari per Leclerc su Ferrari: il pilota della rossa ha battuto per 304 millesimi Max Verstappen per una prima fila al calor bianco nel GP di Francia. Dalle seconda fila scatteranno Sergio Perez e Lewis Hamilton, dalla terza Lando Norris e Geroge Russsell. Quarta fila per Fernando Alonso e Yuki Tsunoda mentre Carlos Sainz (che ha sostiuito la power unit) partirà dall’ultima fila insieme a Kevin Magnussen.