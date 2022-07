La Juventus batte 2-0 il Chivas in amichevole. El Fideo e Pogba al Top

La Juventus batte agilmente i messicani del Chivas

La Juventus si impone in amichevole per 2-0 contro i messicani del Guadalajara, già in palla i nuovi acquisti Di Maria, Pogba ma anche molto positiva la prova in difesa di Gatti.

I bianconeri partono forte e già all’11’ passano in vantaggio, corner di Di MAria, palla sulla testa di Gatti che coglie il palo, sulla respinta è lesto Da Graca che insacca da pochi passi. Al 14′ è pericoloso Di Maria che calcia a botta sicura ma un difensore respinge, poi al 33′ magia di Fagioli che da centrocampo calcia e sfiora il clamoroso raddoppio.

Nella ripresa girandola di cambi, e a dieci dalla fine Compagnon raddoppia battendo da due passi il portiere messicano.

Ovviamente soddisfatto Mister Allegri, queste le parole rilasciate a Juventus Channel: «Un buon test: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati, la partita è stata ben giocata e a tratti anche con buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto”.

Il Tabellino

Juventus-Guadalajara 2-0 11′ Da Graca, 80′ Compagnon

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Kean, Da Graca. All. Allegri.

A disposizione. Perin, Pinsoglio, Garofani, Bremer, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Barbieri, Rovella, McKennie, Zakaria, Compagnon, Vlahovic, Soulé, Aké, Cudrig.

CHIVAS: Rangel, Sanchez, Mier, Briseno, Ponce, Torres, Garcia, Perez, Cisneros, Perez, Zaldivar. All. Cadena.

A disposizione Jimenez, Mozo, Olivas, Mireles, Orozco, Sepulveda, Calderon, Beltran, Gonzalez, Brizuela, Alvarado, Vega, Yrizar, Gonzalez, Ormeno.