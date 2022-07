Lens-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Inter in campo, dopo le delusioni sul fronte mercato (con i mancati arrivi di Bremer e Dybala), si torna a parlare di campo. Simone Inzaghi ha continuato a lavorare come al solito per portare la squadra a essere pronta per l’inizio ufficiale della stagione. Si giocherà contro il Lens, in un’altra sfida per far crescere il livello degli avversari e mettere minuti nelle gambe.

Lens-Inter, le probabili formazioni

Lens (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro

Lens-Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.