Roma-Nizza, le probabili formazioni e dove vederla

Non ci sarà probabilmente il debutto di Dybala con la maglia della Roma

Ci si aspetta il debutto di Dybala stasera nell’amichevole che la Roma giocherà contro il Nizza. Ma Mou sembra intenzionato a non rischiare l’argentino, arrivato solo pochi giorni fa in giallorosso. Si vedrà comunque una Roma che vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro lo Sporting e mettere minuti nelle gambe in vista dell’inizio della prossima stagione.

Roma-Nizza, le probabili formazioni

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

Nizza (4-2-3-1): Benitez, Bard, Dante, Todibo, Daniliuc, Kluivert, Thuram-Ulien, Rosario, Boudaoui, Delort, Gouiri

Roma-Nizza, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 19:00, sarà visibile su DAZN.