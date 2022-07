Zalaegerszegi-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Ancora a caccia di rinforzi sul mercato, il Milan campione d’Italia affronta gli ungheresi del Zalaegerszegi in un’altra amichevole pre-stagionale. I rossoneri si affideranno ancora a Giroud come unica punta (Origi ancora out), mentre tra i nuovi ci sarà un’altra occasione a centrocampo per Adli e Pobega.

Zalaegerszegi-Milan, le probabili formazioni

Zalaegerszegi (4-2-3-1): Demjen; Huszti, Csoka, Mocsi, Gergenyi; Boros, Tajti; Manzinga, Mim, Papp; Klausz

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Adli, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebic; Giroud

Zalaegerszegi-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su Sportitalia.