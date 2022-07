Calciomercato Inter, avanti per Milenkovic. E Sanchez fa i capricci

Calciomercato Inter, occhi sulla difesa in vista del campionato

In casa Inter continua a tenere banco il mercato dopo la sconfitta di ieri contro il Lens. Marotta vuole concludere la campagna acquisti il prima possibile visto che mancano tre settimane all’inizio del mercato e alla squadra nerazzurra manca ancora un difensore aspettando di sistemare la questione legata a Skriniar.

Di Marzio: “Ci vogliono 20 milioni per Milenkovic”

“Dopo il sorpasso vincente della Juve su Bremer e la corte parigina non all’altezza, l’obiettivo adesso è trattenere Skriniar rinnovando il contratto in scadenza a giugno – scrive Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera -. I dialoghi con il suo agente Sistici sono iniziati ben prima dell’estate, presto andranno messi a fuoco. Anche quelli con Ramadani per Milenkovic vanno avanti da tempo, un incontro è avvenuto anche martedì scorso. Ma la Fiorentina chiede almeno 20 milioni e oggi Marotta e Ausilio non hanno ancora l’ok della proprietà per investire un importo simile sul prossimo acquisto. Devono prima cedere”.

E su Sanchez: “Davanti invece Sanchez fa l’esigente e non si smuove più di tanto per le prime squadre interessate, evidentemente non di primo piano per il cileno”, queste le parole di Di Marzio, sul mercato dell’inter.