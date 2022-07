Calciomercato Milan, arrivano i colpi a centrocampo

Milan, il calciomercato si infiamma. De Ketelaere e Chukwuemeka per Pioli

Il Milan spinge sull’acceleratore, l’obiettivo è completare la rosa a disposizione di Pioli. I rinforzi nel mirino sono per il centrocampo con De Ketelaere e Chukwuemeka obiettivi principali. Per il primo i rossoneri non vogliono più aspettare, ora o mai più il diktat dei dirigenti rossoneri al Bruges. L’offerta da 30 milioni più bonus fatta dal Milan non sembra sufficiente, difficile si decida di alzare la cifra, si attende la risposta del Bruges. Altro obiettivo è Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa in scadenza nel 2023. La richiesta degli inglesi è di 20 milioni. C’è anche da battere la concorrenza di Psg e Barcellona.