Calciomercato Milan, tre opzioni per la difesa ma Maldini ha già deciso: il punto

Calciomercato Milan, Pioli ha fretta: vuole un difensore!

In casa Milan si continua a pensare alla difesa visto che Pioli ha chiesto insistentemente un difensore da schierare accanto a Tomori, vista la partenza di Romagnoli a parametro zero. Aspettando quindi il colpo De Ketelaere, Maldini vuole sistemare la difesa con un con un calciatore esperto perchè Pioli ha fretta di tornare a lottare per lo scudetto.

Calciomercato Milan, prima De Ketelaere e poi assalto a Tanganga

E proprio per la difesa, secondo quanto riportato su Il Corriere dello Sport, Gianluca Di Marzio, il Milan sta lavorando a tre piste. “Prima il trequartista, priorità assoluta, poi tutto il resto a partire dal difensore, con una lista che inizia con Tanganga del Tottenham, continua con Bailly dello United e finisce a N’Dicka dell’Eintracht”.