Calciomercato Roma, con Veretout in partenza l’ultima idea arriva dalla serie A: il nome

Calciomercato Roma, Mourinho chiede altri acquisti

Continua la caccia al rinforzo al centrocampo per Mourinho, che dopo Dybala ora ha chiesto nuovi acquisti per puntare al quarto posto. Mentre Tiago Pinto prosegue i contatti con il PSG per su Georginio Wijnaldum, anche se a oggi non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio visto l’alto stipendio del calciatore olandese, resta ancora aperta la pista Frattesi anche se oggi spunta un nuovo nome per il centrocampo.

Calciomercato Roma, è Schouten l’alternativa a Wijnaldum