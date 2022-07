Ilary Blasi, prima volta al mare a Sabaudia senza il suo Totti

Da anni Sabaudia era la seconda casa della coppia Blasi-Totti, quest’anno prima volta da single per Ilary Blasi senza il suo Francesco. Immortalata in spiaggia a Sabaudia la presentatrice tv mette in mostra un fisico mozzafiato ma anche un particolare che non passa inosservato, l’ormai ex lady Totti si mostra sensibilmente dimagrita.