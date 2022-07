Brutte notizie in casa Juve, si ferma Pogba

Pogba fermo ai box, il francese della Juve costretto ad abbandonare l’allenamento per un problema al ginocchio. Le condizioni del calciatore non sembrano preoccupanti, lo stesso giocatore uscendo dal campo avrebbe rassicurato staff medico e compagni. In attesa di esami strumentali resterà fermo e in osservazione. Si attendono novità.