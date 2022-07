Spalletti caccia il giocatore dall’allenamento, Osimhen non gradisce

Osimhen cacciato dall’allenamento del Napoli da Spalletti

Episodio non troppo entusiasmante a Castel di Sangro sede del ritiro del Napoli, Osimhen allontanato dal campo di allenamento dal tecnico Spalletti. Durante la partitella il calciatore nigeriano si è mostrato particolarmente nervoso, un intervento duro di Anguissa nei confronti di un compagno scatena il nervosismo di Osimhen, invitato alla calma da compagni e allenatore l’attaccante si è guadagnato la via degli spogliatoi. Invitato dall’allenatore ad abbandonare il campo, il calciatore ha mostrato di non gradire. Semplice nervosismo o tensione dovuta alle voci di mercato?