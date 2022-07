Calciomercato Inter, Pinamonti vicino alla cessione: poi si punterà su Mertens

Altre cessioni in arrivo per l'ad Marotta

Calciomercato Inter, altre partenze per Marotta: il punto

In queste ore il mercato dell’Inter comincia a prendere forma dopo che il club nerazzurro ha deciso di mettere un veto sul futuro di Skriniar, che a breve potrebbe rinnovare con l’Inter dopo che non si è riusciti a trovare un accordo per la cessione con il PSG. Una cosa è certa, il club di Zhang una cessione la effettuerà visto che potrebbero non bastare le cessioni di Pinamonti, Sanchez e Vidal.

Calciomercato Inter, accordo con la Salernitana per Pinamonti: si chiude?

Questo quanto riportato da Sky Sport: “Il club granata ha trovato l’intesa con i nerazzurri per Pinamonti: manca il sì del giocatore. In lizza anche Piatek, che ha dato il suo gradimento ma bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio, mentre è sempre più difficile arrivare a Maupay per via delle richieste economiche del Brighton, ritenute troppo elevate”. Qualora l’Inter riuscisse a cedere Pinamonti e Sanchez, Marotta farà un tentativo per arrivare a Mertens, nelle ultime ore di mercato.