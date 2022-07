Calciomercato Inter, rebus Skriniar

Calciomercato Inter, il difensore seguito da alcuni grandi club d’Europa

Non è ancora chiaro il futuro dello slovacco Milan Skriniar. Il mondo del calcio in questi ultimi giorni è in fermento per il discorso difensori. Molti grandi top club infatti, stanno rinforzando le rispettive linee arretrate ed ovviamente alcuni di loro pensano anche al difensore nerazzurro. Stiamo parlando di Chelsea e PSG. Gli inglesi valutano l’opzione Skriniar qualora il discorso legato a Koundè non dovesse andare in porto. I francesi da parte loro invece non hanno intenzione di rilanciare rispetto all’ultima offerta da 53 milioni più 7 di bonus. L’Inter però ne chiede 70.

Il punto difensori nel resto d’Europa

Questa sessione di calciomercato estivo ancora non ha detto tutto ciò che aveva da dire riguardo ai reparti difensivi. Dopo Koulibaly al Chelsea, De Ligt al Bayern Monaco e Bremer alla Juventus, ci si aspetta ancora delle novità. Il PSG per esempio, qualora l’operazione Skriniar dovesse saltare, sarebbe pronto a virare su Mukiele del Lipsia. Chi invece potrebbe lasciare Parigi è Kimpembe, osservato speciale dal Chelsea.