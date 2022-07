Calciomercato Juventus, difficile ma non impossibile

L’Atletico Madrid pronto a cedere definitivamente lo spagnolo alla Juve

Sfumata la strada per il terzo prestito, la trattativa per arrivare a Morata procede lenta ma procede. L’Atletico è pronto a cederlo a titolo definitivo per una cifra che superi i 25 milioni. Sono tanti per i bianconeri. Ciò che però fa ben sperare è la volontà dell’attaccante iberico. Morata è infatti entusiasta all’idea di tornare a Torino. Conosce bene l’ambiente, gli è rimasto nel cuore e farebbe sicuramente felice mister Allegri che oltre a vederlo come prima scelta per un vice Vlahovic, potrebbe schierarlo indistintamente come prima o seconda punta, oppure esterno del tridente offensivo.

Calciomercato Juventus, quali le alternative

Il primo obiettivo quindi resta Morata. Qualora però la trattativa non vada in porto, la Juventus sonda anche le piste legate ad Arnautovic del Bologna e soprattutto Andrea Belotti attualmente senza squadra in seguito al rifiuto di prolungare con il Torino.