Calciomercato Lazio, nuovo colpo per Sarri: è in arrivo Vecino

Calciomercato Lazio, Lotito non si ferma più

Il presidente Lotito continua ad essere scatenato in questa sessione di mercato con i tifosi biancocelesti che già sognano dopo i colpi Gila, Maximiliano, Cancellieri, Casale e Romagnoli. Sarri in queste ore ha chiesto un nuovo centrocampista per puntare alla Champions League anche se prima dovranno uscire Akpa Akpro e Kiyine.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Mertens e Vecino

Secondo “Il Messaggero” in queste ore l’allenatore biancoceleste sta spingendo per riportare nella sua squadra sia Vecino che Mertens, calciatori già allenati dal tecnico toscano. Per il primo c’è già un principio d’accordo sulla base di tre anni a 2 milioni di euro netti a stagione mentre per l’ex attaccante del Napoli, c’è da superare la concorrenza dell’Inter che vuole rimpiazzare l’attaccante belga proprio con Sanchez.