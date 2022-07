Calciomercato Milan, torna di moda l’idea Belotti: ma attenzione alla Juventus

Calciomercato Milan, tanti i nomi ma decide Maldini: il punto

Oltre Dries Mertens, Andrea Belotti è uno dei calciatori più appetibili sul mercato a parametro zero. Il Milan in queste ultime ore sta lavorando per ultimare gli ultimi acquisti visto che Pioli ha chiesto 3-4 acquisti, ovvero un difensore, un centrocampista, De Ketelaere e un vice Giroud viste le condizioni fisiche di Ibrahimovic, che rientrerà tra poco meno di 8 mesi.

Calciomercato Milan, su Belotti c’è anche la Juventus

Ed ecco che allora il Milan dopo l’acquisto di Origi vuole anche il “Gallo” Belotti, attaccante che potrebbe arrivare a parametro zero e noto tifoso rossonero. L’ex calciatore del Torino piace però anche alla Juventus, che è alla ricerca di una soluzione low-cost per il ruolo di vice 2, visti i soldi spesi per Bremer, Di Maria e Pogba. Più defilate Roma e Monza, che prima devono fare diverse cessioni sul mercato.