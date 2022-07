Calciomercato Roma, concorrenza al Milan per Bailly: i dettagli

Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto un difensore: il nome

Dopo gli arrivi di Dybala e Matic, Tiago Pinto sta lavorando anche per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe tornata sulle tracce di Eric Bailly. Il difensore centrale ivoriano, 28 anni, è stato messo da tempo sul mercato da ten Hag, nuovo allenatore del Manchester United, visto anche l’arrivo di Lisandro Martinez.

Calciomercato Roma, duello con il Milan per l’ex Villareal

Il difensore, seguito anche dal Milan di Pioli nella Capitale ritroverebbe sia il suo ex allenatore Josè Mourinho che Smalling e potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Tiago Pinto tienne d’occhio però anche la pista che porta a Senesi del Feyenoord ma anche a Dan-Axel Zagadou, ex difensore del Borussia Dortmund.