Calciomercato Roma, quasi fatta per il centrocampista

Il centrocampista nei pensieri della Roma

La Roma sembra davvero averci preso gusto. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala, continua intrepida a pensare in grande spinta anche dalla mentalità vincente di mister Josè Mourinho. Il nome che sta facendo ingolosire i giallorossi è quello di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese tuttofare in forza al PSG sarebbe il perfetto sostituto di Mkhitaryan passato da svincolato all’Inter.

Calciomercato Roma, i dettagli dell’operazione Wijnaldum

Le notizie sembrerebbero incoraggianti. Pinto e Campos, rispettivamente dirigenti sportivi di Roma e PSG, parlano tanto. Dibattono. Discutono in lingua portoghese il che evidenzia i buoni rapporti che intercorrono tra le società. Wijnaldum inoltre si è già espresso favorevolmente ad un suo trasferimento nella capitale. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio. A Parigi ammonta a 9 milioni. Motivo per il quale la Roma chiede che il PSG contribuisca per un 50%.