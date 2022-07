Calciomercato Roma, si insiste per Wijnaldum: Mourinho lo aspetta

La Roma spinge forte per il centrocampista dopo l’acquisto di Dybala. I giallorossi sono rientrati dal Portogallo e ora sono concentrati sul mercato visto che Mourinho ha chiesto nuovi calciatori per rinforzare la rosa a cominciare da un centrocampista.

Tiago Pinto ha raggiunto in queste ore un accordo con il centrocampista olandese, anche se resta da trattare con il PSG visto che i giallorossi non possono infatti pagare più della metà dell’ingaggio da circa 9 milioni netti dell’olandese e che vorrebbero uno sconto. Soldi che al momento non ci sono e che potrebbero arrivare dalle cessioni di Veretout, Carles Perez, Kluivert, Villar fino ai vari Diawara, Coric, Bianda. Il gm giallorosso dovrà pensare poi ad inserire altri tasselli che mancano visto che Mourinho ha chiesto un altro difensore(Senesi?) e un’alternativa ad Abraham.