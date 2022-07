Barcellona-Juventus, formazioni e dove vederla in tv

Barcellona-Juve: le probabili formazioni del match amichevole in programma durante la notte negli states. Allegri si affida in attacco a Vlahovic supportato da Kean e Di Maria.

Le probabili formazioni di Barcellona Juventus

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. ALL.: Xavi.

A DISP.: Pena, Balde, Piqué, Kessie, Fati, Dembelé, Nico, De Jong, Depay, Tenas, Aubameyang, Dest, Pjanic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Kean. ALL.: Allegri.

A DISP.: Pinsoglio, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Rovella, Zakaria, Aké, Cudrig, Perin, Da Graca, Garofani, Barbieri, Compagnon, Fagioli.

Dove vedere Barcellona-Juve in tv e in streaming

L’amichevole tra Barcellona e Juve è in programma alle ore 2.30 a Dallas e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.