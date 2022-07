Calciomercato Inter, una big di A accelera per Sanchez: i dettagli

Calciomercato Inter, l’attaccante in partenza

Il calciomercato dell’Inter in uscita non si muove ancora, ma i nerazzurri devono assolutamente vendere qualche pedina facente parte dell’attacco. L’Inter ha bisogno di sfoltire il reparto offensivo, ma il cileno ha poche offerte e soprattutto chiede una buonuscita di 8 milioni, mentre l’Inter non vorrebbe spingersi oltre i 5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Sanchez e Dzeko lasceranno l’Inter

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il Napoli sarebbe interessato a portare l’attaccante cileno ai piedi del Vesuvio. I problemi che riguardano Sanchez sono 2: l’ingaggio (attualmente ha uno stipendio di 7.5 milioni l’anno) e la buonuscita che ancora deve essere regolata con l’Inter. Per ora l’interesse del Napoli è timido, ma il giocatore gradisce la destinazione. Nelle scorse settimane al cileno si sono interessate Marsiglia e Villareal, ma senza alcuna trattativa concreta. L’Inter attende le offerte per Sanchez, mentre nelle ultime ore sta prendendo piede l’idea Dzeko al Borussia Dortmund per sostituire Haller, il quale si è dovuto fermare per un tumore ai testicoli.