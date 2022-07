Giallorossi in festa per Paulo Dybala: “Daje Roma”

Roma, Dybala si presenta: “Tifosi, ci vediamo all’Olimpico”

Dopo la presentazione ai giornalisti di quest’oggi, questa sera presso il Palazzo della Civiltà Italiana, Paulo Dybala ha saluto i 10.000 tifosi presenti per osannare l’attaccante argentino arrivato a parametro zero dopo l’esperienza alla Juventus. Queste le sue prime parole: “Ciao Roma! Grazie mille per tutto”. Si alzano immediatamente i cori dei tifosi. Ripete l’attaccante: “Come detto oggi ero molto curioso di conoscervi. Ho giocato tante volte contro di voi ed è stato sempre difficile giocare all’Olimpico non solo per la squadra ma anche per quello che fate voi. Oggi, avere questo privilegio, mi fa venire voglia di entrare all’Olimpico sotto la Curva”.

Roma, Dybala sfida la Lazio: “Sarà un Derby bellissimo”

E poi ancora: “Già quando inizi ad arrivare al campo, con tutte le persone che ti aspettano all’ingresso, ti fanno sentire il calore che c’è. Adesso quello che è più importante è mettersi in forma velocemente, voglio mettermi a disposizione per dare tanta allegria a questo pubblico incredibile”. Annuncia Vespasiani che i biglietti per Roma-Shakhtar sono già a quota 41mila mentre per le prime due casalinghe si è già superata quota 100mila tagliandi venduti. Continua Dybala: “Ho raccontato cosa significa già quell’esultanza, che c’era già nel mio destino. Le persone che mi conoscono sanno che è importante per me”. Sul derby: “Non ho nulla da dire, solo che sarà bellissimo. Daje Roma Daje!”.