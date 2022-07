Calciomercato Inter, ancora incerto il futuro di Skriniar: si decide in questa settimana

Mukiele al PSG ma potrebbe non finire qui

I parigini non escludono Skriniar

Nonostante l’arrivo di Mukiele al PSG, l’Inter deve continuare a fare attenzione al suo pilastro difensivo Skriniar. Kimpembe infatti è nella lista dei desideri del Chelsea, che sta vedendo ormai sfumare l’affare Koundè, vicinissimo al Barcellona. Se Kimpembe dovesse partire per Londra, i transalpini sarebbero pronti ad un assalto per il difensore neroazzurro. L’Inter lo valuta 70 milioni, il PSG pensa ad un’offerta in rialzo rispetto all’ultima di 50 milioni.

Calciomercato Inter, quale futuro per Milan

Skriniar ha un contratto che lo lega all’Inter fino a giugno 2023. Qualora non dovesse partire, la società ha pronto un rinnovo per lui. In caso contrario, bisognerebbe immediatamente correre alla ricerca di un difensore. Demiral e Milenkovic i nomi più gettonati.