Calciomercato Inter, il difensore ci ripensa: pronto a restare a Milano

Calciomercato Inter, a sorpresa il rinnovo del difensore

Il calciomercato dell’Inter è pronto a regalare un’altra sorpresa. La dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con l’agente di Stefan de Vrij per discutere del rinnovo del difensore. L’olandese è sempre stato visto come quello più sacrificabile, al contrario di Skriniar e Bastoni, ma ora l’Inter sembra volerlo blindare.

Calciomercato Inter, il difensore rinnova con l’Inter

Stefan de Vrij non ha mai dato modo di far pensare alla dirigenza nerazzurra di voler lasciare Milano. Il suo contratto scade nel 2023 e le due parti sembrano essere intenzionato a continuare la loro avventura insieme. La trattativa è ancora in corso e, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, i dettagli verranno definiti in seguito alla chiusura della sessione estiva.