L'attaccante dalla Premier League in bianconero

Juventus vicina a Firmino del Liverpool

La Juventus molla Morata e si tuffa su Firmino. Viste le difficoltà per assicurarsi Morata (e anche a Werner e Martial), come riporta il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe cambiato rotta e ora sarebbe ad un passo da Bobby Firmino del Liverpool che direbbe addio a Klopp, in scadenza coi Reds nel 2023. L’assalto della Vecchia Signora sarebbe basato su un’offerta da 19 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro.