Calciomercato Juventus, Morata a tutti i costi: Cherubini insiste

Allegri deciso a riavere lo spagnolo

Morata. Lui il primo nome in cima alla lista dei vice Vlahovic. Lo spagnolo è entusiasta all’idea di tornare a Torino. Ha un ottimo ricordo della città e conosce benissimo l’ambiente Juve. Inoltre mister Allegri lo rivuole più di qualsiasi altra alternativa per il reparto offensivo al posto dell’attaccante serbo. Il problema resta l’Atletico Madrid, disposto a cederlo per una somma superiore a 25 milioni.

Calciomercato Juventus, non solo Morata

L’iberico resta l’obiettivo primario per l’attacco bianconero. In ogni caso la società ha pronte delle validissime alternative. Si pensa infatti a Werner, attaccante tedesco in forza al Chelsea. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il punto però è che non convince appieno Allegri. Oppure c’è la pista Martial. Vicinissimo alla Juve già lo scorso gennaio. Un po’ più lontane invece le idee legate a Firmino, Muriel e Depay.