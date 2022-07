Calciomercato Juventus: due cessioni per un grande colpo a centrocampo: il nome

Calciomercato Juventus, ora le cessioni e poi il vice Vlahovic

Dopo i grandi nomi in entrata, la Juventus è costretta a cedere gli esuberi per mettere in pari il bilancio. Il ds Cherubini sta lavorando quindi a diverse uscite prima di nuovi acquisti visto che Allegri ha chiesto come ultime richieste un terzino sinistro e un’alternativa a Vlahovic.

I possibili sacrificabili e chi li sostituisce

La Vecchia Signora, per sfoltire la rosa, è intenzionata a sacrificare diversi giocatori che fino a un paio di anni fa erano il fulcro del progetto rinascita dei bianconeri. Stiamo parlando, per l’esattezza, di due giocatori che nelle ultime annate sono stati molto discontinui per via degli infortuni: Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il centrocampista brasiliano, nelle ultime ore, è molto vicino al Valencia che ha già formulato una proposta alla Juve: prestito secco per un anno, l’unico modo resta l’ingaggio percepito di 6 milioni annui. Mentre per il gallese è arrivata la risoluzione consensuale. I bianconeri sono molto vicini a chiudere per Leandro Paredes del PSG con un formula che prevede prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.