Calciomercato Lazio, l’accoppiata Tare-Lotito colpisce ancora: altri due rinforzi per Sarri

Nuovi colpi in entrata per la dirigenza biancoceleste

Calciomercato Lazio, Tare scatenato: in arrivo due rinforzi

Continuano gli acquisti in casa Lazio. Tare e Lotito sono scatenati dopo i sei colpi in casa Lazio Romagnoli, Maximiano, Gila, Casale, Cancellieri e Marcos Antonio e ora sono a caccia di due nuovi colpi per Sarri.

Calciomercato Lazio, Provedel e Vecino pronti a sbarcare nella Capitale

Tare in queste ore ha chiuso per un nuovo portiere che sarà il vice di Maximiliano. Lunedì sarà il giorno delle visite mediche di Ivan Provedel con il ds biancoceleste che ha chiuso la trattativa sulla base di 2,5 milioni di euro con lo Spezia secondo quanto riportato da Il Secolo XIX. Lunedì però sarà anche il giorno di Matias Vecino, centrocampista attualmente svincolato dall’Inter e che Maurizio Sarri ha voluto di nuovo con se dopo l’esperienza di Empoli.