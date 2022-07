Calciomercato Milan: ecco il nuovo trequartista per Pioli, chiusura vicina

Milan, la madre di De Ketelaere cerca casa a Milano

Sono giorni roventi per il mercato rossonero, Maldini e Massara sono alla ricerca di un trequartista di talento da regalare a Stefano Pioli. Da tempo il Milan sta guardando in Belgio, più precisamente in casa Bruges, dove hanno individuato il giocatore perfetto da inserire alle spalle della punta. Stiamo parlando di Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 già nel giro della nazionale maggiore. La madre del belga è stata in città per trovare una sistemazione a suo figlio. L’accordo prevede 31 milioni di parte fissa più 4 di bonus.

De Ketelaere si allena a parte, ha già la testa a Milano

In questi giorni il trequartista belga non ha preso parte alle sedute di gruppo ed è stato costretto a guardare i suoi compagni dalla tribuna nella sfida di Supercoppa vinta contro il Gent. De Ketelaere e il Milan sono promessi sposi e non vedono l’ora di unirsi ufficialmente.