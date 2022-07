Calciomercato Milan, giornata decisiva

Milan, si delinea il futuro del calciatore

Sono in corso in queste ore in casa Milan degli incontri decisivi per concludere una volta per tutte l’affare De Ketelaere. Maldini e Massara si trovano a Lugano in Svizzera, luogo scelto per incontrarsi e discutere con Vincent Mannaert direttore esecutivo del Bruges.

Calciomercato Milan, il Bruges resta ferma sulle sue condizioni

Nonostante la palese volontà del calciatore belga di giocare al Milan, il Bruges resta inamovibile sulla sua posizione. O 35 milioni oppure non se ne fa niente. Attualmente l’offerta dei rossoneri prevede 32 Milioni più una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore. A quanto pare però tale proposta non sembrerebbe ancora soddisfare le pretese della società belga.