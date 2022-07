Calciomercato Napoli, fase di stallo per Meret: in arrivo l’ex Liverpool

Calciomercato Napoli: il Torino pensa a Meret

Il contratto di Alex Meret, in scadenza nel 2023, preoccupa l’ambiente del Napoli, che è costretto a guardarsi intorno per non rimanere spiazzato.

Sul portiere ex Udinese, nelle ultime ore, c’è un forte interessamento da parte del Torino che è alla ricerca di un estremo difensore su cui affidarsi la prossima stagione.

Non solo Kepa e Navas, prende vita l’idea Mignolet

Il futuro di Alex Meret dipende tutto da chi arriva nel medesimo ruolo. Se Keylor Navas sembra una pista destinata a tramontare visto l’elevato ingaggio, non è da escludere che il Napoli possa puntare forte su Kepa. Il portiere del Chelsea è la prima scelta di Luciano Spalletti. Il portiere spagnolo è disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di rilanciare la propria carriera. Nel caso dovesse saltare questa trattativa, il Napoli starebbe pensando di tenere il portiere italiano come titolare e prendere un secondo. I nomi sono: Simon Mignolet e Salvatore Sirigu.