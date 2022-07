Juventus,l’infortunio di Pogba accelera il mercato bianconero: i dettagli

Infortunio Pogba: la pazza idea di Allegri

Nell’allenamento successivo alla vittoria ottenuta per 2-0 nella prima amichevole col Chivas, Paul Pogba è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il francese dovrebbe stare fuori tra le 6/8 settimane e mister Allegri è già alla ricerca di idee per sostituirlo. Rabiot e Mckennie sembrano essere i più indicati per contendersi il posto da titolare ma attenzione a Matias Soulé, l’ultima scintilla nella testa dell’allenatore toscano, che tanto bene sta facendo in questo precampionato.

Paredes-Juve: manca solo l’accordo sulle cifre

I bianconeri continuano a operare sul mercato per regalare ad Allegri gli ultimi tasselli mancanti per tornare al top. Leandro Paredes è l’obbiettivo primario per il centrocampo. Il PSG ha aperto al prestito ma solo con garanzie che il giocatore argentino a fine stagione venga riscattato. La Juve non vorrebbe andare oltre i 15 milioni mentre il club parigino ne chiede almeno 20.