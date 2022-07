Roma, due acquisti in arrivo per Mourinho: il punto sul mercato

Calciomercato Roma, Mourinho insiste: due acquisti da Champions

Dopo il grande acquisto di Dybala, la Roma della famiglia Friedkin ora non vuole più fermarsi perché sa che l’obiettivo Champions League potrebbe essere più vicino con altri due acquisti che potrebbero far sognare i tifosi giallorossi ma soprattutto Mourinho, che in queste ore ha ribadito come a questa squadra servono un difensore e un altro centrocampista.

Calciomercato Roma, vicinissimo Wijnaldum: ora il difensore

In queste ore c’è stata l’accelerata decisiva per Georginio Wijnaldum con il presidente Friedkin che è sceso in campo personalmente e con Tiago Pinto che sabato vedrà proprio il club francese a Tel Aviv per la Supercoppa francese, mentre la Roma sarà impegnata nell’amichevole contro il Tottenham di Conte. Nel frattempo il gm giallorosso continua a lavorare anche alla questione difensore, con Bailly che è il prescelto per arrivare a Trigoria visto che Mourinho lo conosce benissimo anche se in primo piano restano Zagadou e Senesi.