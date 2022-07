Calciomercato Inter, due esuberi aspettano una grande chiamata: il punto

Pronte due cessioni per Marotta

Calciomercato Inter, Sanchez resta sul mercato

Alexis Sanchez è arrivato ai titoli di coda con l’Inter. Dopo gli arrivi di Lukaku e Mkhitaryan, non c’è più spazio per il cileno nell’attacco nerazzurro. Beppe Marotta sta facendo di tutto per piazzarlo ma nessuna delle destinazioni convince il giocatore. Sanchez sembrava destinato al Galatasaray ma il giocatore preferirebbe rimanere nella top 5 campionati europei. Nelle ultime ore sta svanendo anche l’interesse di Marsiglia e Villarreal che starebbero virando su altri obbiettivi.

Pinamonti, dove vai? I possibili scenari

Andrea Pinamonti è uno degli esuberi che non rientrano nei piani di mister Inzaghi. Su di lui c’è l’interesse di Atalanta e Sassuolo che però ancora non hanno affondato il colpo. Mentre nelle ultime ore l’interesse della Salernitana è svanito, con il club campano che pensa ad altri nomi per il reparto offensivo.