Calciomercato Juventus, altro francese in arrivo dopo Pogba: il nome

Nuovo arrivo per il centrocampo bianconero?

Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista in arrivo

L’infortunio di Pogba continua a far preoccupare Allegri e tutti i tifosi della Juventus visto che il centrocampista francese ex Manchester United resterà fuori per diversi mesi e sarà costretto a saltare diverse gare(tra cui quella con la Roma dell’ex Dybala) ma anche di Champions League.

Calciomercato Juventus, c’è Veretout per il centrocampo!

Ed ecco allora che il ds Cherubini vuole accontentare il tecnico toscano con un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista ed Enrico Camelio di Radio Radio affermano che anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Jordan Veretout, centrocampista che potrebbe lasciare i giallorossi visto l’arrivo sempre più vicino di Georginio Wijnaldum e che potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto.