Calciomercato Juventus, il terzino in arrivo dalla Francia: il nome

Calciomercato Juventus, preoccupa l’infortunio di Pogba

Continua la ricerca al mercato per la Juventus di Allegri, che ha bisogno di nuove alternative per l’allenatore toscano, che ora dovrà affrontare un problema in più visto il grave infortunio avvenuto a Pogba, che probabilmente dovrà stare fuori per due mesi.

Calciomercato Juventus, doppio arrivo per Allegri

Non c’è solo l’acquisto di un centrocampista però perchè il ds Cherubini è alla ricerca sia di un vice Vlahovic ma anche di un’alternativa ad Alex Sandro, con il PSG che in queste ore avrebbe offerto il cartellino di Kurzawa, in uscita dal club francese insieme ad altri calciatori come Icardi e Wijnaldum, vicinissimo a passare alla Roma di Mourinho e Dybala. In queste ore però Cherubini proverà a riportare alla base Alvaro Morata, attaccante tornato all’Atletico Madrid.