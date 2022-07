Calciomercato Lazio, Milinkovic verso la Premier: c’è già il sostituto

Calciomercato Lazio, il centrocampista in partenza

Intorno a Milinkovic-Savic gira un paradosso assurdo. Ogni sessione di mercato il centrocampista viene dato per acquistato da una squadra ma poi ogni settembre lo vediamo vestire biancoceleste. Il centrocampista viene accostato spesso alla Juventus, eppure i bianconeri non hanno puntato su di lui, bensì sul ritorno di Pogba. Quest’estate Milinkovic-Savic è stato accostato al Chelsea, ma la trattativa si è spenta sin da subito anche perché il presidente della Lazio non era soddisfatto dell’offerta dei blues.

Calciomercato Lazio, 50 milioni per Savic

Come mai Milinkovic-Savic non lascia mai la Lazio? Per colpa delle alte pretese di Lotito? Probabilmente sì. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Manchester United avrebbe proposto all’agente di Savic un’offerta da 50 milioni per portare il giocatore all’Old Trafford. Ancora una volta, però, quasi sicuramente ci sarà il muro di Lotito ad impedire l’operazione. Il presidente della Lazio ha già rifiutato offerte che si aggirano su quella cifra e non sarebbe una sorpresa se lo facesse ancora una volta. Se la trattativa andasse a buon fine, però, la Lazio punterebbe su Zielinski per sostituire il centrocampista serbo. Nel frattempo Tare ha già preso Matias Vecino, che Sarri voleva di nuovo fortemente con se