Calciomercato Roma, i giallorossi continuano a pensare a Belotti: la situazione

Calciomercato Roma, Wijnaldum resta la priorità dei giallorossi

Dopo l’acquisto di Dybala e quello sempre più probabile di Wijnaldum ora la Roma non vuole più fermarsi. Mourinho si aspetta nuovi rinforzi per puntare alla Champions visto che il prossimo anno serviranno due calciatori per reparto.

Calciomercato Roma, resta viva la pista Belotti per l’attacco

Prima di arrivare però a queste due priorità, Tiago Pinto deve fare 2-3 cessioni visto che sono tanti i calciatori che possono lasciare Roma che Diawara, Darboe, Kumbulla, El Shaarawy e Shomurodov. E proprio l’attaccante ex Genoa potrebbbe essere il primo a lasciare la capitale per fare spazio a Andrea Belotti, che arriverebbe a parametro zero dopo l’esperienza con il Torino.