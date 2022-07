Calciomercato Roma: Mourinho soddisfatto, è fatta per l’ex Liverpool!

Asse Roma-Psg rovente

La Roma è alla ricerca di un centrocampista di qualità ed esperienza per completare una rosa di assoluto livello. I Friedkin avrebbero individuato nella rosa del PSG il giocatore con le caratteristiche perfette da mettere a disposizione di Mourinho. Stiamo parlando di Georginio Wijnaldum, giocatore mai continuo dopo l’arrivo nella capitale francese e che ora è in uscita.

Wijnaldum ha detto sì, nei prossimi giorni le visite mediche

Wijnaldum è a un passo dalla Roma. Il giocatore olandese non dovrebbe partire per Israele per la Supercoppa di Francia tra PSG e Nantes. L’ex Liverpool è atteso a Roma tra la giornata di domani e quella di sabato. L’ufficialità, però, potrebbe arrivare solo tra il primo e il due agosto per delle questioni burocratiche tra Wijnaldum e il PSG.