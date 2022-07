De Ketelaere-Milan, ci siamo. Ecco quanto guadagnerà il giocatore belga

Milan-Bruges, prossime ore decivise

Negli ultimi giorni, il Milan ha alzato l’offerta per il giovane talento belga e sta aspettando un riscontro positivo da parte del Bruges. La proposta messa sul piatto dai dirigenti rossoneri si aggira sui 31 milioni di parte fissa più 4 di bonus. La cifra, quindi, pareggerebbe le richieste della società belga che prevedeva 35 milioni per lasciar partire il classe 2001.

De Ketelaere-Milan, le cifre dell’accordo

Il fantasista belga non vede l’ora di sposare la causa rossonera, per questo motivo c’è già l’accordo tra club e giocatore. Il contratto, pronto da firmare, prevede un ingaggio da 2,3 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. De Ketelaere è il prototipo di giocatore che il Milan stava cercando sul rapporto qualità-prezzo.