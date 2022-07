Calciomercato Juventus, con l’infortunio di Pogba si guarda in casa Napoli: contatti in corso

Juventus, Cherubini torna sul mercato

L’infortunio di Pogba ha bloccato le altre operazioni di mercato, visto che Cherubini, ds della Juventus era alla ricerca di un terzino sinistro e un vice Vlahovic anche se il problema legato al centrocampista francese ha bloccato le cose. Il ds bianconero avrebbe fatto due sondaggi in queste ore per due nuovi centrocampisti, uno dalla Roma e uno dal Napoli.

Calciomercato Juventus, lotta a due a centrocampo

E’ proprio questa l’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna di Repubblica che riporta l’interessamento della Juventus per Fabian Ruiz visto che la Juventus è alla ricerca sul mercato di un centrocampista da aggiungere alla rosa di Allegri. L’ultimo nome che piace a Torino è quello di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che in questi giorni ha rifiutato le proposte di Newcastle e West Ham con il club di De Laurentiis che continua a chiedere 35 milioni di euro. Più facile quindi arrivare a Veretout della Roma, che potrebbe arrivare in prestito dalla Roma.