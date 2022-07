De Ketelaere-Milan, è fatta. Il belga atteso a Milano già domani

Accordo totale tra Milan e Bruges

L’ottimo lavoro di Maldini e Massara consentono al Milan di assicurarsi un vero e proprio talento per la trequarti. I rossoneri sono riusciti a trovare l’accordo con il Bruges sulla base di 32 milioni di euro più 3 di bonus così da accontentare la richiesta di 35 milioni da parte della squadra belga. Il giocatore percepirà 2,3 milioni netti a stagione per un totale di 11,5 milioni per 5 anni. Il contratto lo legherà al Milan fino al 2027.

Pioli ha il suo nuovo fantasista, dove giocherà il belga

De Ketelaere nasce calcisticamente nel ruolo di trequartista all’occorrenza può giocare esterno o prima punta. Stefano Pioli con ogni probabilità lo utilizzerà alle spalle del centravanti. È un giocatore che ha tecnica, visione ed è bravo sulle palle alte vista la sua stazza fisica.