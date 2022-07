Calciomercato Juventus, nuova idea per l’attacco: arriva dalla Premier League

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta un attaccante

Continua la caccia all’attaccante per la Juventus di Allegri che prima dell’inizio del campionato ha chiesto un’alternativa a Vlahovic, visto che il tecnico bianconero si ritrova con il solo attaccante serbo a disposizione. In ballo ci sono sempre i nomi di Arnautovic e Morata anche se lo spagnolo è il nome più gettonato visto che potrebbe tornare dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, testa a testa Morata-Martial

C’è un nuovo nome però per l’attacco della Juventus di Allegri. Piace infatti Anthony Martial, attaccante del Manchester United, che nell’ultima stagione ha militato al Siviglia. In queste ore ci sono stati diversi contatti anche se Erik ten Hag non sembra voler lasciare piare l’attaccante francese. Come riporta la BBC infatti, il tecnico del Manchester United avrebbe espresso il desiderio di mantenere in rosa l’attaccante, così come Cristiano Ronaldo, anche se l’ex attaccante ex Monaco preferirebbe partire per trovare maggiore spazio.