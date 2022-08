Calciomercato Lazio, tanti i nomi in uscita per Sarri: il punto

Tare, gli esuberi tardano a partire

La Lazio si è comportata bene in entrata con gli acquisti di Cancellieri e Romagnoli. Ora, però, bisogna cedere con diversi nomi sul taccuino di Tare per lasciare Formello. Acerbi è il candidato numero uno a lasciare la rosa di Maurizio Sarri. Il giocatore ex Sassuolo ha avuto un’annata travagliata conclusasi con l’episodio discusso del gol di Tonali nella partita di ritorno all’Olimpico con il Milan. Il difensore ha tra le preferenze l’Inter che, però, avrebbe già optato per altri obbiettivi.

Acerbi e non solo, ecco chi parte

Tra i nomi fuori dal progetto del tecnico ci sono anche Akpa Akpro e Luis Alberto per il centrocampo. Sul primo c’è l’interesse del Tolosa(fresco di promozione in Ligue 1) mentre sullo spagnolo c’è il Siviglia che, però, vorrebbe abbassare le pretese di Lotito che chiede almeno 25 milioni di euro.