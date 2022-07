Calciomercato Milan, De Ketelaere pronto a sbarcare: il belga debutta a Vicenza?

Charles De Ketelaere è un giocatore del Milan. Questo è quello che volevano sentirsi dire i tifosi rossoneri dopo che la trattativa è andata avanti per 2 mesi anche se non è stata mai in bilico visto che il calciatore belga voleva fortemente giocare in maglia rossonera e arrivare a Milano. L’incontro decisivo, secondo il Corriere dello Sport -, c’è stato nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha accettato l’ultima offerta rossonera, ovvero 32 milioni di euro come quota fissa, più altri 4 sotto forma di bonus e, in aggiunta, una percentuale (attorno al 15%) sull’eventuale rivendita.

Calciomercato Milan, De Ketelaere subito in campo?

Il giocatore, dopo le visite mediche metterà nero su bianco con il calciatore che andrà a rinunciare a circa un milione complessivo sul quinquennale che andrà a firmare con il club rossonero. Il calciatore belga dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di mercato e potrebbe già scendere in campo qualche minuto nell’ultima amichevole del 6 agosto contro il Vicenza.