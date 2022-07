Calciomercato Milan, dopo De Ketelaere Pioli aspetta un difensore: il piano

Milan-Tanganga, prossima settimana l’offerta

Il Milan, dopo l’acquisto di De Ketelaere, ha la necessità di rinforzare il reparto difensivo. Il primo nome sulla lista di Maldini è Japhet Tanganga. Il difensore inglese, attualmente di proprietà del Tottenham, è in grado di giocare sia difensore centrale che terzino destro. I rossoneri sono pronti a formulare una proposta sul prestito con diritto di riscatto, offerta che non convincerebbe a pieno Fabio Paratici che spingerebbe per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra di almeno 20 milioni.

Tante le alternative a Tanganga

Il Milan, oltre all’inglese, starebbe valutando altre piste. La prima alternativa è rappresentata da Abdou Diallo, difensore senegalese del Paris Saint-Germain che non rientra più nei piani di Pochettino ed è un’idea concreta per il Diavolo.