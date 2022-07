Calciomercato Roma, prima Wijnaldum poi via alle cessioni: il piano

Roma: bene in entrata, ora bisogna cedere

I giallorossi si sono mossi bene in entrata regalando a Mourinho pedine per competere ai massimi livelli. Mentre si prova a chiudere per Wijnaldum, il ds Tiago Pinto pensa a come sfoltire la rosa con giocatori che non rientrano nei piani del tecnico. Tra i nomi in uscita c’è Eldor Shomurodov che non è rientrato nella lista dei convocati di Mourinho per la trasferta in Israele. Il giocatore uzbeko, nella passata stagione ha trovato poco spazio da titolare e a maggior ragione con l’arrivo di Dybala è costretto a fare le valigie.

Roma, il centrocampo è troppo affollato

Tra i giocatori destinati a partire ci sono Veretout e Villar. Il francese è molto vicino al Marsiglia mentre lo spagnolo nelle ultime ore sarebbe vicino alla Sampdoria che ha proposto un prestito con obbligo di riscatto.