Real Madrid-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la supersfida contro il Barcellona, la Juventus continua nel suo tour americano. E i bianconeri, questa volta, affronteranno i campioni d’Europa in carica del Real Madrid. Senza Pogba, di cui non si conoscono i tempi di recupero, Allegri dovrà sperimentare qualcosa di nuovo a centrocampo. In avanti, invece, confermatissimo Di Maria, già in forma smagliante.

Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean

Real Madrid-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 5:00 (ora italiana), sarà visibile su DAZN