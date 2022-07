Roma-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Una delle squadra maggiormente sulla cresta dell’onda in serie A, la Roma, affronta in una sfida ricca di fascino il Tottenham di Antonio Conte. Dopo il primo esordio contro l’Ascoli, a porte chiuse, Paulo Dybala potrà infine farsi vedere dai propri tifosi che non aspettano altro. E, in attesa di Wjinaldum, Mourinho vuole risposte dai suoi.

Roma-Tottenham, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Dybala; Abraham

Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son

Roma-Tottenham, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:15, sarà visibile su DAZN.